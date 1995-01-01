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    Сергей Валяев

    Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Валентинович
    Фамилия Валяев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Макеевка
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 сентября 1978 (44 года)
    Рост 181
    Вес 77
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