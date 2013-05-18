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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Ворскла
Арсенал - Ворскла: обзор матча 18 мая 2013
Арсенал
18.05.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ворскла
38'
А. Богданов
62'
В. Аржанов
77'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ворскла
Желтая карточка
О. Герасимюк
89'
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Громов
Пас отдал
П. Ребенок
74'
Желтая карточка
А. Курилов
69'
Замена
О. Баранник
️️️️
В. Куценко
Замена
В. Шарпар
️️️️
В. Гоменюк
67'
ГОЛ! 2:0!
В. Аржанов
Пас отдал
А. Богданов
62'
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Ю. Бушман
56'
48'
Желтая карточка
И. Кривошеенко
46'
Замена
П. Ребенок
️️️️
С. Силюк
41'
Замена
В. Куценко
️️️️
Е. Будник
ГОЛ! 1:0!
А. Богданов
Пас отдал
В. Аржанов
38'
33'
Желтая карточка
И. Пердута
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
А. Романчук
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Арсенал
12
Георгий Копалиани
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
7
Олег Герасимюк
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
25
Пеле
ЦП
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
4-1-3-2
1
Рева
84
Романчук
11
Лампи
26
Обрадович
44
Сантос
19
Ткачук
10
Бушман
90
Богданов
17
Аржанов
40
Адийя
8
Гоменюк
4-3-1-2
1
Непогодов
33
Лагос
3
Ткачук
78
Курилов
11
Будник
5
Силюк
44
Пердута
6
Скляр
10
Маркоски
28
Громов
11
Кривошеенко
84
Романчук
9
Мартынюк
9
Мартынюк
84
Романчук
10
Бушман
7
Герасимюк
7
Герасимюк
10
Бушман
8
Гоменюк
11
Шарпар
11
Шарпар
8
Гоменюк
5
Силюк
82
Ребенок
82
Ребенок
5
Силюк
11
Будник
20
Куценко
20
Куценко
11
Будник
Куценко
24
Баранник
24
Баранник
Куценко
Остались в запасе
Арсенал
Ворскла
12
Георгий Копалиани
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
25
Пеле
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
12
Георгий Копалиани
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Арсенал - Ворскла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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