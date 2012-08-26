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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Арсенал
Таврия - Арсенал: обзор матча 26 августа 2012
Таврия
26.08.2012, воскресенье, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
22'
М. Калиниченко
60'
С. Миколюнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Арсенал
87'
Желтая карточка
Е. Шахов
86'
Замена
А. Старгородский
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
М. Фещук
️️️️
С. Назаренко
80'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Ю. Габовда
73'
Замена
А. Романчук
️️️️
М. Калиниченко
72'
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Миколюнас
Пас отдал
А. Кобахидзе
59'
Желтая карточка
Г. Флореску
Пенальти не реализован!
С. Назаренко
59'
Желтая карточка
А. Буссаиди
47'
46'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Д. Адийя
46'
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Ковпак
ГОЛ! 1:0!
М. Калиниченко
Пас отдал
Ю. Габовда
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Селио
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЛВ
5
Георге Флореску
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
39
Александр Ковпак
ПВ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
15
Янко Симович
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-1-3-2
13
Кахриман
40
Путраш
15
Селио
5
Езерский
20
Буссаиди
27
Гомес
9
Назаренко
29
Любичич
25
Калиниченко
7
Шиндер
19
Габовда
4-3-2-1
79
Панькив
31
Леандро
14
Полевой
14
Матуку
44
Симоненко
5
Флореску
16
Шацких
30
Кобахидзе
39
Ковпак
28
Шахов
40
Адийя
25
Калиниченко
84
Романчук
84
Романчук
25
Калиниченко
19
Габовда
30
Гуменюк
30
Гуменюк
19
Габовда
9
Назаренко
10
Фещук
10
Фещук
9
Назаренко
39
Ковпак
13
Миколюнас
13
Миколюнас
39
Ковпак
30
Кобахидзе
11
Старгородский
11
Старгородский
30
Кобахидзе
40
Адийя
8
Гоменюк
8
Гоменюк
40
Адийя
Остались в запасе
Таврия
Арсенал
16
Сергей Ситало
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Янко Симович
ЦЗ
12
Евгений Боровик
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
Остались в запасе
15
Янко Симович
ЦЗ
12
Евгений Боровик
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
Статистика матча Таврия - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Арсенал
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
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2018.03.16 07:15
16
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2017.11.22 17:14
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2017.07.20 07:17
5
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2021.07.11 20:05
1
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2021.05.06 18:49
5
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6
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3
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