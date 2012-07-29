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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Арсенал
Заря - Арсенал: обзор матча 29 июля 2012
Заря
29.07.2012, воскресенье, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
24'
И. Галюза
9'
М. Шацких
14'
М. Шацких (П)
20'
В. Гоменюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Арсенал
90'
Замена
И. Мазилу
️️️️
В. Гоменюк
Желтая карточка
Т. Шунич
80'
75'
Желтая карточка
С. Миколюнас
Замена
Д. Липартия
️️️️
П. Худзик
75'
69'
Замена
С. Валяев
️️️️
Е. Шахов
Желтая карточка
И. Галюза
68'
59'
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Ковпак
Замена
И. Родич
️️️️
Г. Ярмаш
58'
40'
Желтая карточка
Ю. Панькив
Желтая карточка
В. Вернидуб
34'
Замена
В. Постранский
️️️️
Д. Козаченко
32'
ГОЛ! 1:3!
И. Галюза
Пас отдал
Л. Идахор
24'
20'
ГОЛ! 0:3!
В. Гоменюк
Пас отдал
В. Полевой
18'
Желтая карточка
Е. Шахов
14'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Шацких
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Шацких
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЛВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
39
Александр Ковпак
ПВ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
55
Иван Родич
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
4-5-1
30
Козаченко
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
7
Худзик
6
Каменюка
2
Галюза
22
Любенович
35
Грицай
11
Идахор
4-3-2-1
79
Панькив
31
Леандро
14
Полевой
4
Гитченко
44
Симоненко
30
Кобахидзе
16
Шацких
25
Максимов
39
Ковпак
28
Шахов
8
Гоменюк
30
Козаченко
12
Постранский
12
Постранский
30
Козаченко
16
Ярмаш
55
Родич
55
Родич
16
Ярмаш
7
Худзик
13
Липартия
13
Липартия
7
Худзик
39
Ковпак
13
Миколюнас
13
Миколюнас
39
Ковпак
28
Шахов
78
Валяев
78
Валяев
28
Шахов
8
Гоменюк
7
Мазилу
7
Мазилу
8
Гоменюк
Остались в запасе
Заря
Арсенал
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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