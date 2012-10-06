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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Говерла
Арсенал - Говерла: обзор матча 06 октября 2012
Арсенал
06.10.2012, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
45+1'
В. Гоменюк
68'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Говерла
90'
+3
Желтая карточка
А. Косырин
Желтая карточка
С. Миколюнас
89'
Замена
С. Валяев
️️️️
А. Старгородский
80'
79'
Пенальти не реализован!
А. Косырин
70'
Замена
А. Косырин
️️️️
Д. Одонкор
ГОЛ! 2:0!
А. Ковпак
Пас отдал
В. Гоменюк
68'
Замена
А. Ковпак
️️️️
А. Кобахидзе
63'
Замена
С. Миколюнас
️️️️
Д. Адийя
63'
52'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
С. Тодоров
ГОЛ! 1:0!
В. Гоменюк
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
31
Леандро
ПП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
87
Артур Едигарян
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
99
Светослав Тодоров
ЦФ
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
15
Янко Симович
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
25
Пеле
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
10
Александр Косырин
ЦФ
3-5-2
79
Панькив
44
Симоненко
14
Полевой
14
Матуку
11
Старгородский
16
Шацких
30
Кобахидзе
5
Флореску
31
Леандро
40
Адийя
8
Гоменюк
3-2-4-1
22
Бабенко
25
Балафас
37
Бордиян
37
Одонкор
34
Малишич
13
Елисеев
8
Макаренко
15
Трухин
7
Райчевич
87
Едигарян
99
Тодоров
40
Адийя
13
Миколюнас
13
Миколюнас
40
Адийя
11
Старгородский
78
Валяев
78
Валяев
11
Старгородский
30
Кобахидзе
39
Ковпак
39
Ковпак
30
Кобахидзе
99
Тодоров
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
99
Тодоров
37
Одонкор
10
Косырин
10
Косырин
37
Одонкор
Остались в запасе
Арсенал
Говерла
15
Янко Симович
ЦЗ
29
Богдан Сарнавский
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
Остались в запасе
15
Янко Симович
ЦЗ
29
Богдан Сарнавский
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Сытник
ЦФ
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
Статистика матча Арсенал - Говерла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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