Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Черноморец
Арсенал - Черноморец: обзор матча 11 ноября 2012
Арсенал
11.11.2012, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
45'
Э. Бакай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Черноморец
Желтая карточка
В. Гоменюк
89'
Вторая желтая
Г. Флореску
84'
Замена
Д. Адийя
️️️️
А. Старгородский
79'
76'
Замена
А. Диденко
️️️️
Ф. Джа Джедже
Желтая карточка
Г. Флореску
67'
Замена
Е. Шахов
️️️️
С. Валяев
63'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
А. Ковпак
57'
45'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бакай
Пас отдал
И. Бобко
44'
Желтая карточка
И. Бобко
40'
Желтая карточка
С. Политыло
39'
Желтая карточка
Л. Матос
Желтая карточка
С. Миколюнас
39'
Желтая карточка
С. Валяев
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
31
Леандро
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Элис Бакай
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-5-2
79
Панькив
44
Сантос
4
Гитченко
13
Миколюнас
5
Флореску
16
Шацких
11
Старгородский
78
Валяев
31
Леандро
8
Гоменюк
39
Ковпак
3-2-2-3
22
Безотосный
5
Бергер
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
22
Зубейко
70
Минейро
89
Политыло
8
Ковальчук
9
Джа Джедже
19
Бакай
21
Бобко
78
Валяев
28
Шахов
28
Шахов
78
Валяев
39
Ковпак
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
39
Ковпак
11
Старгородский
40
Адийя
40
Адийя
11
Старгородский
9
Джа Джедже
9
Диденко
9
Диденко
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Арсенал
Черноморец
18
Абейку Куанса
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
18
Абейку Куанса
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Арсенал - Черноморец
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Новости команд
Все
Арсенал
Черноморец
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+