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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Кривбасс
Арсенал - Кривбасс: обзор матча 04 мая 2013
Арсенал
04.05.2013, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
75'
О. Герасимюк
12'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кривбасс
Замена
Пеле
️️️️
А. Ткачук
87'
84'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
У. Лобжанидзе
75'
Замена
В. Приёмов
️️️️
А. Антонов
ГОЛ! 1:1!
О. Герасимюк
Пас отдал
В. Аржанов
75'
Замена
А. Филиппов
️️️️
Д. Адийя
72'
71'
Желтая карточка
А. Антонов
Желтая карточка
Д. Адийя
71'
70'
Желтая карточка
Д. Лепа
Замена
Ю. Бушман
️️️️
Я. Мартынюк
55'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Самодин
Пас отдал
Д. Лепа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Олег Герасимюк
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Пеле
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
4-2-3-1
29
Сарнавский
84
Романчук
8
Сидоренко
26
Обрадович
27
Старенький
9
Мартынюк
19
Ткачук
7
Герасимюк
90
Богданов
17
Аржанов
40
Адийя
3-2-2-3
12
Боровик
20
Пашаев
4
Гитченко
23
Шершун
11
Мирошниченко
3
Лобжанидзе
69
Дедечко
5
Федорчук
11
Лепа
69
Антонов
22
Самодин
40
Адийя
9
Филиппов
9
Филиппов
40
Адийя
9
Мартынюк
10
Бушман
10
Бушман
9
Мартынюк
19
Ткачук
25
Пеле
25
Пеле
19
Ткачук
3
Лобжанидзе
79
Бабатунде
79
Бабатунде
3
Лобжанидзе
69
Антонов
80
Приёмов
80
Приёмов
69
Антонов
Остались в запасе
Арсенал
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
1
Виталий Рева
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Арсенал - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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