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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Мариуполь
Арсенал - Мариуполь: обзор матча 17 августа 2012
Арсенал
17.08.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Мариуполь
11'
М. Шацких
87'
В. Гоменюк
26'
Т. Окриашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мариуполь
90'
+2
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Д. Таргамадзе
Желтая карточка
В. Гоменюк
88'
ГОЛ! 2:1!
В. Гоменюк
Пас отдал
А. Кобахидзе
87'
80'
Желтая карточка
В. Виценец
72'
Замена
В. Федотов
️️️️
К. Кравченко
Желтая карточка
С. Симоненко
69'
69'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Т. Окриашвили
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
А. Ковпак
65'
Желтая карточка
В. Полевой
64'
Желтая карточка
М. Шацких
60'
Желтая карточка
А. Старгородский
58'
Замена
Е. Шахов
️️️️
С. Валяев
46'
26'
ГОЛ! 1:1!
Т. Окриашвили
Пас отдал
К. Кравченко
ГОЛ! 1:0!
М. Шацких
Пас отдал
Д. Адийя
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
78
Сергей Валяев
ЛВ
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
39
Александр Ковпак
ПВ
40
Доминик Адийя
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
15
Янко Симович
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-2-2-2
12
Боровик
44
Симоненко
14
Матуку
14
Полевой
31
Леандро
11
Старгородский
16
Шацких
78
Валяев
39
Ковпак
8
Гоменюк
40
Адийя
4-5-1
12
Худжамов
33
Чижов
91
Бутко
32
Ищенко
5
Путивцев
25
Виценец
9
Кожанов
24
Кравченко
24
Гречишкин
99
Таргамадзе
30
Окриашвили
78
Валяев
28
Шахов
28
Шахов
78
Валяев
39
Ковпак
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
39
Ковпак
24
Кравченко
19
Федотов
19
Федотов
24
Кравченко
99
Таргамадзе
99
Ярошенко
99
Ярошенко
99
Таргамадзе
30
Окриашвили
16
Мандзюк
16
Мандзюк
30
Окриашвили
Остались в запасе
Арсенал
Мариуполь
15
Янко Симович
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
15
Янко Симович
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Арсенал - Мариуполь
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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