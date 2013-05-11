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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Арсенал
Волынь - Арсенал: обзор матча 11 мая 2013
Волынь
11.05.2013, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
78'
Д. Суботич
20'
В. Шарпар
21'
В. Аржанов
61'
В. Аржанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
В. Шарпар
ГОЛ! 1:3!
Д. Суботич
78'
77'
Желтая карточка
В. Гоменюк
76'
Замена
А. Ткачук
️️️️
С. Валяев
71'
Замена
Ю. Бушман
️️️️
О. Герасимюк
Замена
О. Шандрук
️️️️
В. Шиков
67'
Желтая карточка
В. Шиков
61'
61'
ГОЛ! 0:3!
В. Аржанов
Пас отдал
В. Гоменюк
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Савич
55'
Замена
Я. Кинаш
️️️️
В. Прындета
46'
Желтая карточка
Я. Масло
33'
31'
Замена
Пеле
️️️️
К. Сидоренко
28'
Желтая карточка
О. Герасимюк
25'
Желтая карточка
А. Богданов
21'
ГОЛ! 0:2!
В. Аржанов
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Шарпар
Пас отдал
А. Богданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
31
Душан Савич
АП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Писковец
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
29
Ярослав Кинаш
ОП
24
Силвиу Изворану
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
25
Пеле
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
3-3-1-2-1
42
Недилько
30
Симинин
4
Шиков
18
Прындета
11
Занев
35
Стевич
52
Масло
23
Насонов
31
Савич
10
Бикфалви
31
Суботич
4-5-1
1
Рева
11
Лампи
8
Сидоренко
26
Обрадович
84
Романчук
78
Валяев
7
Герасимюк
17
Аржанов
11
Шарпар
90
Богданов
8
Гоменюк
4
Шиков
15
Шандрук
15
Шандрук
4
Шиков
18
Прындета
29
Кинаш
29
Кинаш
18
Прындета
31
Савич
18
Павлов
18
Павлов
31
Савич
78
Валяев
19
Ткачук
19
Ткачук
78
Валяев
8
Сидоренко
25
Пеле
25
Пеле
8
Сидоренко
7
Герасимюк
10
Бушман
10
Бушман
7
Герасимюк
Остались в запасе
Волынь
Арсенал
16
Сергей Литовченко
ВР
24
Силвиу Изворану
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Писковец
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Литовченко
ВР
24
Силвиу Изворану
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Писковец
Статистика матча Волынь - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
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