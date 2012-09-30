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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Арсенал
Карпаты - Арсенал: обзор матча 30 сентября 2012
Карпаты
30.09.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
49'
Г. Балажиц
28'
Д. Адийя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Арсенал
Замена
М. Кополовец
️️️️
А. Касьян
65'
Желтая карточка
Лукас
52'
ГОЛ! 1:1!
Г. Балажиц
Пас отдал
Лукас
49'
Замена
М. Кополовец
️️️️
П. Ксенз
46'
Замена
Т. Пучковский
️️️️
М. Даушвили
46'
Желтая карточка
С. Штилич
44'
Желтая карточка
А. Касьян
44'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Адийя
Пас отдал
М. Шацких
24'
Желтая карточка
Э. Матуку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Олег Белый
ПЗ
19
Павел Ксенз
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
19
Александр Касьян
ЦП
14
Семир Штилич
АП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
31
Леандро
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЛВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
40
Доминик Адийя
ПВ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
15
Янко Симович
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
75
Игорь Бровко
ЦФ
4-3-2-1
1
Богатинов
35
Ощипко
32
Пластун
6
Балажиц
4
Белый
20
Даушвили
16
Худобяк
19
Касьян
19
Ксенз
14
Штилич
7
Лукас
4-3-2-1
79
Панькив
14
Матуку
14
Полевой
31
Леандро
44
Симоненко
30
Кобахидзе
78
Валяев
16
Шацких
40
Адийя
11
Старгородский
8
Гоменюк
19
Касьян
18
Кополовец
18
Кополовец
19
Касьян
20
Даушвили
22
Пучковский
22
Пучковский
20
Даушвили
Остались в запасе
Карпаты
Арсенал
31
Александр Ильющенков
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
15
Янко Симович
ЦЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
75
Игорь Бровко
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
15
Янко Симович
ЦЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
75
Игорь Бровко
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Карпаты - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
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Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
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Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
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Арсенал
2 : 3
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Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Украина
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