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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Волынь
Арсенал - Волынь: обзор матча 26 октября 2012
Арсенал
26.10.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Волынь
81'
Д. Адийя
86'
А. Шеун Овоникоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Волынь
90'
+2
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Савич
Замена
А. Куанса
️️️️
С. Миколюнас
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Шеун Овоникоко
Пас отдал
В. Аржанов
ГОЛ! 1:0!
Д. Адийя
Пас отдал
Леандро
81'
Замена
А. Старгородский
️️️️
А. Ковпак
80'
Замена
Д. Адийя
️️️️
А. Кобахидзе
68'
57'
Замена
О. Герасимюк
️️️️
С. Изворану
46'
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
Д. Суботич
Желтая карточка
Э. Матуку
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
31
Леандро
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
31
Душан Савич
АП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
25
Пеле
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
4-5-1
12
Боровик
14
Матуку
14
Полевой
4
Гитченко
13
Миколюнас
16
Шацких
30
Кобахидзе
5
Флореску
78
Валяев
31
Леандро
39
Ковпак
4-3-2-1
16
Литовченко
30
Симинин
4
Шиков
52
Масло
15
Шандрук
24
Изворану
17
Аржанов
23
Насонов
10
Бикфалви
31
Савич
31
Суботич
13
Миколюнас
18
Куанса
18
Куанса
13
Миколюнас
39
Ковпак
11
Старгородский
11
Старгородский
39
Ковпак
30
Кобахидзе
40
Адийя
40
Адийя
30
Кобахидзе
31
Суботич
2
Овоникоко
2
Овоникоко
31
Суботич
24
Изворану
7
Герасимюк
7
Герасимюк
24
Изворану
31
Савич
18
Павлов
18
Павлов
31
Савич
Остались в запасе
Арсенал
Волынь
79
Юрий Панькив
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Арсенал - Волынь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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