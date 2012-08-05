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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Днепр
Арсенал - Днепр: обзор матча 05 августа 2012
Арсенал
05.08.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
90+3'
А. Кобахидзе
64'
Матеус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Днепр
Желтая карточка
А. Кобахидзе
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Кобахидзе
Пас отдал
М. Шацких
90'
+3
83'
Замена
И. Стринич
️️️️
Р. Зозуля
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Д. Адийя
67'
Замена
М. Шацких
️️️️
В. Аржанов
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Матеус
Желтая карточка
В. Полевой
62'
57'
Желтая карточка
О. Мазух
53'
Замена
А. Алиев
️️️️
С. Кравченко
51'
Желтая карточка
Р. Зозуля
46'
Замена
Матеус
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
С. Миколюнас
33'
Замена
А. Максимов
️️️️
С. Валяев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЛВ
11
Артем Старгородский
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
39
Александр Ковпак
ПВ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
99
Матеус
ЦФ
4-2-2-2
12
Боровик
44
Симоненко
14
Полевой
14
Матуку
13
Миколюнас
11
Старгородский
78
Валяев
17
Аржанов
39
Ковпак
40
Адийя
8
Гоменюк
4-2-2-2
16
Шелихов
5
Мандзюк
3
Мазух
14
Чеберячко
29
Денисов
29
Ротань
14
Кравченко
20
Жулиано
22
Коноплянка
10
Зозуля
9
Калинич
78
Валяев
25
Максимов
25
Максимов
78
Валяев
40
Адийя
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
40
Адийя
17
Аржанов
16
Шацких
16
Шацких
17
Аржанов
10
Зозуля
23
Стринич
23
Стринич
10
Зозуля
14
Кравченко
88
Алиев
88
Алиев
14
Кравченко
9
Калинич
99
Матеус
99
Матеус
9
Калинич
Остались в запасе
Арсенал
Днепр
79
Юрий Панькив
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
8
Руслан Бабенко
ЦП
91
Игорь Варцаба
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
91
Игорь Варцаба
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Арсенал - Днепр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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