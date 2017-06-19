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    С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне

    Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон пообещал, что с «Днепра» в следующем сезоне будут сняты еще как минимум шесть очков.

    «То, что они попали во вторую лигу, этим не кончится. Им будут продолжать снимать очки. Им вдогонку во второй лиге пришло еще минус 6 очков», заявил Генинсон в эфире телеканала «Футбол 1».

    Напомним, что в прошлом сезоне «Днепр» уже был наказан списанием 24 очков за долги. По итогам сезона команда из Днепропетровска заняла 11-е место и вылетела в первую лигу. Позже ФИФА дала указание Федерации футбола Украины понизить «Днепр» в классе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 06:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 6 июля 2017, 00:21

      Уничтожили , " Металлист " Харьков , теперь рвут на части "Днепр " Днепропетровский ( новое глупое название города не приемлю ) что дальше ??? Футбол умирает на Украине , когда то при СССР он процветал и какие футбольные таланты там появлялись о которых до сих пор в мире помнят.........так всё изгадить и развалить , просто ужас нет слов ......

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > ВЛАДИВОСТОК 14 июля 2017, 01:04

      скажу больше, уничтожили Украину как страну, причём сами-же Украинцы.....

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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 июня 2017, 12:15

      неадыкваты, хотя чего жаловаться когда Беня похоронил клуб...

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 19 июня 2017, 10:17

      Может и вся высшая лига скоро перейдет во вторую?

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 июня 2017, 06:54

      И как играть в таких условиях?

      3
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