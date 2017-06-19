С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон пообещал, что с «Днепра» в следующем сезоне будут сняты еще как минимум шесть очков.

«То, что они попали во вторую лигу, этим не кончится. Им будут продолжать снимать очки. Им вдогонку во второй лиге пришло еще минус 6 очков», заявил Генинсон в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что в прошлом сезоне «Днепр» уже был наказан списанием 24 очков за долги. По итогам сезона команда из Днепропетровска заняла 11-е место и вылетела в первую лигу. Позже ФИФА дала указание Федерации футбола Украины понизить «Днепр» в классе.