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    Ротань подписал годичный контракт со «Славией»

    Футбольный агент Вячеслав Заховайло, представляющий интересы украинского полузащитника Руслана Ротаня, рассказал о месте продолжения карьеры своего клиента. Бывший футболист «Днепра» 14 июля подписал контракт с пражской «Славией». Контракт рассчитан на один год.

    «Сегодня контракт подписан. Контракт заключен сроком на один год. Спасибо руководству и персонально президенту «Славии» господину Твырдику за компромисс в переговорах», – сказал Заховайло.

    35-летний украинец имеет опыт игры в составе киевского «Динамо» и «Днепра». За сборную Украины он провел 93 матча.

    Источник: Facebook.com

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    15.07.2017 07:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 июля 2017, 09:05

      новость просто в ногу со временем идёт)))

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