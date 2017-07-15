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Ротань подписал годичный контракт со «Славией»

15 июля 2017, 07:06
1

Футбольный агент Вячеслав Заховайло, представляющий интересы украинского полузащитника Руслана Ротаня, рассказал о месте продолжения карьеры своего клиента. Бывший футболист «Днепра» 14 июля подписал контракт с пражской «Славией». Контракт рассчитан на один год.

«Сегодня контракт подписан. Контракт заключен сроком на один год. Спасибо руководству и персонально президенту «Славии» господину Твырдику за компромисс в переговорах», – сказал Заховайло.

35-летний украинец имеет опыт игры в составе киевского «Динамо» и «Днепра». За сборную Украины он провел 93 матча.

Источник: Facebook.com
Украина. Плей-офф Чехия. Синот Лига Трансферы Днепр Славия Ротань Руслан
Комментарии (1)
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TY13R
1500185125
новость просто в ногу со временем идёт)))
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