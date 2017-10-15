Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины

    Полузащитник «Днепра» Юрий Вакулко отметил, что имел вариант перехода в «Зенит» в 2014 году. Футболист отказался от переезда в Россию из-за опасений, что не будет вызываться в сборную Украины.

    «У меня были предложения от киевского «Динамо», «Шахтера» и «Зенита», но я выбрал «Днепр». Там играл мой друг и ему в «Днепре» все нравилось. До этого я два раза был в

    «Днепре» на просмотре, но что-то не получалось. Но на этот раз после двухнедельного просмотра подписал контракт, а еще через две недели Михайленко забрал меня в дубль.

    В сложившейся ситуации я не мог перейти в «Зенит», поскольку мог бы потерять место в сборной, а этого бы не хотелось», – заявил футболист.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2017 10:35
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 16 октября 2017, 10:42

      пиздёж... не было никакого предложения от Зенита...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 18:47

      Сейчас всякая вошь из майданного Мухосранска будет вспоминать, как ее хохлы-халявщики хотели в славный город Питер подсунуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 октября 2017, 15:19

      Не адекватный парень! Из дубля Днепра берут в сборную Украины? Тогда понятно почему они лоханулись с ЧМ-18!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 15 октября 2017, 13:29

      Из второй лиги берут в сборную?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 15 октября 2017, 12:38

      Пф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7869

      BarStep 15 октября 2017, 12:34

      Видимо кто подсказал, что для того чтобы о нем вспомнили в упл - нужно обязательно засветиться отказом российским клубам ради незалежной..., и здесь конечно должны быть или Зенит или Спам...

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 12:02

      Мог бы, потерял бы, не хотелось бы.... Смелость города берёт!!...))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 октября 2017, 11:57

      Ну что можно сказать по поводу этого заявления в данный момент. Лох печальный. )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 15 октября 2017, 11:38

      Теперь играй во второй лиге своего чемпионата и забудь обо всём.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 15 октября 2017, 11:14

      Поезд давно ушел

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11