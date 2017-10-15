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  • Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины

Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины

15 октября 2017, 10:35
21

Полузащитник «Днепра» Юрий Вакулко отметил, что имел вариант перехода в «Зенит» в 2014 году. Футболист отказался от переезда в Россию из-за опасений, что не будет вызываться в сборную Украины.

«У меня были предложения от киевского «Динамо», «Шахтера» и «Зенита», но я выбрал «Днепр». Там играл мой друг и ему в «Днепре» все нравилось. До этого я два раза был в

«Днепре» на просмотре, но что-то не получалось. Но на этот раз после двухнедельного просмотра подписал контракт, а еще через две недели Михайленко забрал меня в дубль.

В сложившейся ситуации я не мог перейти в «Зенит», поскольку мог бы потерять место в сборной, а этого бы не хотелось», – заявил футболист.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Днепр Зенит Украина
Комментарии (21)
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prezent2017
1508053397
Кто такая Вакулка. Не слышал!
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Mack_Dan
1508054088
Так и шо, удачно? Основной игрок сборной?
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38 попугаев
1508054291
Прогадал, всё равно хохлы пролетели мимо чемпионата мира)
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Gullit 76
1508054674
Днепр в первой лиге и фифа сняла с них 24 очка,такими темпами они скоро в любителях оказаться могут.Прогодал Вакула - будет внукам рассказывать как просрал карьеру.
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Kollljan
1508056712
Теперь играй во второй лиге своего чемпионата и забудь обо всём.
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Супермачо
1508057860
Ну что можно сказать по поводу этого заявления в данный момент. Лох печальный. )))
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insider_retro
1508058141
Мог бы, потерял бы, не хотелось бы.... Смелость города берёт!!...))
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BarStep
1508060043
Видимо кто подсказал, что для того чтобы о нем вспомнили в упл - нужно обязательно засветиться отказом российским клубам ради незалежной..., и здесь конечно должны быть или Зенит или Спам...
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Serjoga
1508069992
Не адекватный парень! Из дубля Днепра берут в сборную Украины? Тогда понятно почему они лоханулись с ЧМ-18!
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prezent2017
1508082460
Сейчас всякая вошь из майданного Мухосранска будет вспоминать, как ее хохлы-халявщики хотели в славный город Питер подсунуть.
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