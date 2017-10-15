Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины

Полузащитник «Днепра» Юрий Вакулко отметил, что имел вариант перехода в «Зенит» в 2014 году. Футболист отказался от переезда в Россию из-за опасений, что не будет вызываться в сборную Украины.

«У меня были предложения от киевского «Динамо», «Шахтера» и «Зенита», но я выбрал «Днепр». Там играл мой друг и ему в «Днепре» все нравилось. До этого я два раза был в

«Днепре» на просмотре, но что-то не получалось. Но на этот раз после двухнедельного просмотра подписал контракт, а еще через две недели Михайленко забрал меня в дубль.

В сложившейся ситуации я не мог перейти в «Зенит», поскольку мог бы потерять место в сборной, а этого бы не хотелось», – заявил футболист.