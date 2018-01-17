С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»

Дисциплинарный комитет ФИФА направил в Федерацию футбола Украины письмо, в котором говорится о снятии с «Днепра» шести очков, информирует пресс-служба профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Такое решение было принято из-за того, что у клуба есть долги перед бывшим нападающим команды Николой Калиничем, выступающим в текущем сезоне в составе «Милана».

Ранее с украинской команды уже было снято три очка. После этого решения «Днепр» опустился на пятое место в турнирной таблице второй украинской лиги.