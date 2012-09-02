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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлург
Арсенал - Металлург: обзор матча 02 сентября 2012
Арсенал
02.09.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
23'
А. Ковпак
63'
Д. Адийя
84'
М. Шацких
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлург
ГОЛ! 3:0!
М. Шацких
Пас отдал
В. Гоменюк
84'
78'
Замена
Слим
️️️️
Е. Писоцкий
Замена
А. Старгородский
️️️️
Г. Флореску
64'
ГОЛ! 2:0!
Д. Адийя
Пас отдал
М. Шацких
63'
59'
Замена
Жуниор
️️️️
И. Матяж
Замена
Д. Адийя
️️️️
С. Миколюнас
57'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
А. Ковпак
56'
48'
Замена
А. Воронков
️️️️
Т. Лазарович
ГОЛ! 1:0!
А. Ковпак
Пас отдал
Леандро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ЛВ
5
Георге Флореску
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
39
Александр Ковпак
ПВ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Металлург
16
Алексей Шевченко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
15
Янко Симович
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
18
Слим
ЦП
10
Жуниор
АП
88
Андрей Воронков
ЦФ
4-3-2-1
12
Боровик
44
Симоненко
14
Матуку
14
Полевой
31
Леандро
5
Флореску
28
Шахов
16
Шацких
13
Миколюнас
39
Ковпак
8
Гоменюк
2-5-3
16
Шевченко
39
Опанасенко
4
Тейку
42
Писоцкий
9
Цуриков
11
Ашраф
20
Матяж
10
Лукьяновс
27
Лазарович
9
Белик
9
Рудыка
5
Флореску
11
Старгородский
11
Старгородский
5
Флореску
39
Ковпак
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
39
Ковпак
13
Миколюнас
40
Адийя
40
Адийя
13
Миколюнас
42
Писоцкий
18
Слим
18
Слим
42
Писоцкий
20
Матяж
10
Жуниор
10
Жуниор
20
Матяж
27
Лазарович
88
Воронков
88
Воронков
27
Лазарович
Остались в запасе
Арсенал
Металлург
15
Янко Симович
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Остались в запасе
15
Янко Симович
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Статистика матча Арсенал - Металлург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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