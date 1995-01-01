Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виталий Руденко

    Вратарь
    Имя Виталий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Руденко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник СДЮСШОР "Черноморец"
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 января 1981 (42 года)
    Рост 182
    Вес 73
    • Читайте нас: 
    11