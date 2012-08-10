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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлург
Таврия - Металлург: обзор матча 10 августа 2012
Таврия
10.08.2012, пятница, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
63'
С. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлург
Желтая карточка
Ю. Путраш
88'
Желтая карточка
Гомес
80'
69'
Замена
М. Скороходов
️️️️
Е. Писоцкий
ГОЛ! 1:0!
С. Назаренко
Пас отдал
Ю. Путраш
63'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Ю. Габовда
60'
46'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Слим
Желтая карточка
М. Любичич
40'
23'
Желтая карточка
С. Сидорчук
21'
Желтая карточка
Е. Опанасенко
19'
Замена
И. Матяж
️️️️
А. Белик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Слим
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Алексей Белик
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
55
Милош Йокич
ОП
8
Максим Скороходов
ЦП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Жуниор
АП
4-1-3-2
23
Погорелый
40
Путраш
5
Езерский
15
Селио
20
Буссаиди
27
Гомес
25
Калиниченко
9
Назаренко
29
Любичич
10
Фещук
19
Габовда
3-4-3
16
Шевченко
5
Нестеров
4
Матеус
39
Опанасенко
42
Писоцкий
8
Сидорчук
18
Слим
9
Цуриков
9
Рудыка
21
Штурко
9
Белик
19
Габовда
30
Гуменюк
30
Гуменюк
19
Габовда
42
Писоцкий
8
Скороходов
8
Скороходов
42
Писоцкий
18
Слим
23
Соболь
23
Соболь
18
Слим
9
Белик
20
Матяж
20
Матяж
9
Белик
Остались в запасе
Таврия
Металлург
13
Дамир Кахриман
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
55
Милош Йокич
ОП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
10
Жуниор
АП
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Остались в запасе
13
Дамир Кахриман
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
55
Милош Йокич
ОП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
10
Жуниор
АП
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Статистика матча Таврия - Металлург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Таврия
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2017.07.20 07:17
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Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
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