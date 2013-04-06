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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Арсенал
Металлург - Арсенал: обзор матча 06 апреля 2013
Металлург
06.04.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Арсенал
Замена
Т. Лазарович
️️️️
С. Рудыка
85'
83'
Желтая карточка
М. Обрадович
79'
Замена
А. Хомин
️️️️
Я. Мартынюк
75'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
73'
Замена
С. Старенький
️️️️
О. Герасимюк
Желтая карточка
Слим
70'
68'
Желтая карточка
М. Одибе
Замена
Слим
️️️️
Б. Ибраими
63'
53'
Замена
Д. Адийя
️️️️
А. Ткачук
Замена
М. Йокич
️️️️
И. Матяж
46'
Желтая карточка
А. Сахневич
40'
Желтая карточка
А. Нестеров
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
55
Милош Йокич
ОП
18
Слим
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
27
Сергей Старенький
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Грдличка
39
Опанасенко
5
Нестеров
4
Матеус
22
Сахневич
14
Гавриш
20
Матяж
42
Писоцкий
10
Жуниор
7
Ибраими
9
Рудыка
3-2-4-1
1
Рева
44
Сантос
20
Одибе
26
Обрадович
19
Ткачук
9
Мартынюк
11
Шарпар
7
Герасимюк
90
Богданов
17
Аржанов
8
Гоменюк
20
Матяж
55
Йокич
55
Йокич
20
Матяж
7
Ибраими
18
Слим
18
Слим
7
Ибраими
9
Рудыка
27
Лазарович
27
Лазарович
9
Рудыка
7
Герасимюк
27
Старенький
27
Старенький
7
Герасимюк
9
Мартынюк
4
Хомин
4
Хомин
9
Мартынюк
19
Ткачук
40
Адийя
40
Адийя
19
Ткачук
Остались в запасе
Металлург
Арсенал
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
29
Богдан Сарнавский
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Сергей Зайцев
Статистика матча Металлург - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Славутич-Арена
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