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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлург
Металлург - Металлург: обзор матча 30 марта 2013
Металлург
30.03.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
8'
Д. Траоре
90'
Г. Нельсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлург
ГОЛ! 2:0!
Г. Нельсон
Пас отдал
А. Мораес
90'
74'
Замена
В. Коробка
️️️️
Е. Опанасенко
70'
Замена
М. Йокич
️️️️
Жуниор
Замена
А. Мораес
️️️️
Д. Траоре
66'
Замена
Г. Казарян
️️️️
Л. Эбесилио
59'
56'
Замена
Т. Лазарович
️️️️
Б. Ибраими
Замена
Д. Лазич
️️️️
Леонардо
55'
53'
Желтая карточка
А. Сахневич
Желтая карточка
Данило
49'
45'
Желтая карточка
Е. Писоцкий
Желтая карточка
Д. Голайдо
44'
35'
Желтая карточка
И. Коротецкий
20'
Желтая карточка
М. Илич
ГОЛ! 1:0!
Д. Траоре
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
42
Леонардо
ОП
8
Грегори Нельсон
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
90
Данило
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
55
Милош Йокич
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
2-1-5-1-1
79
Панькив
14
Полевой
44
Чечер
42
Леонардо
84
Голайдо
19
Мкртчян
90
Данило
6
Эбесилио
8
Нельсон
13
Макридис
15
Траоре
3-2-2-1-2
12
Грдличка
5
Нестеров
13
Коротецкий
39
Опанасенко
22
Сахневич
4
Илич
42
Писоцкий
9
Оберемко
10
Жуниор
9
Рудыка
7
Ибраими
42
Леонардо
10
Лазич
10
Лазич
42
Леонардо
6
Эбесилио
8
Казарян
8
Казарян
6
Эбесилио
15
Траоре
18
Мораес
18
Мораес
15
Траоре
39
Опанасенко
11
Коробка
11
Коробка
39
Опанасенко
10
Жуниор
55
Йокич
55
Йокич
10
Жуниор
7
Ибраими
27
Лазарович
27
Лазарович
7
Ибраими
Остались в запасе
Металлург
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
18
Велизар Димитров
АП
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Виталий Руденко
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
18
Велизар Димитров
АП
17
Соарес
ЛВ
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Сергей Зайцев
Статистика матча Металлург - Металлург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Металлург
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