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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлург
Заря - Металлург: обзор матча 14 июля 2012
Заря
14.07.2012, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
70'
И. Галюза (П)
90+2'
Л. Идахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлург
Желтая карточка
Я. Олейник
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
С. Сидорчук
ГОЛ! 2:0!
Л. Идахор
90'
+2
Желтая карточка
Н. Каменюка
81'
Замена
Я. Олейник
️️️️
Г. Ярмаш
80'
72'
Желтая карточка
М. Ашраф
Желтая карточка
И. Галюза
71'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Галюза
70'
67'
Замена
Ю. Штурко
️️️️
А. Каськов
65'
Желтая карточка
Тейку
61'
Замена
М. Ашраф
️️️️
И. Матяж
58'
Желтая карточка
С. Рудыка
Замена
И. Родич
️️️️
Д. Липартия
55'
Замена
П. Худзик
️️️️
Н. Игнатьевич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
2
Илья Галюза
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
30
Артур Каськов
ЛФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
5
Сергей Силюк
ЦП
55
Иван Родич
АП
Металлург
16
Алексей Шевченко
ВР
55
Милош Йокич
ОП
8
Максим Скороходов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
18
Слим
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
4-4-2
30
Козаченко
12
Игнатьевич
15
Вернидуб
44
Шунич
16
Ярмаш
2
Галюза
35
Грицай
22
Любенович
6
Каменюка
13
Липартия
11
Идахор
3-3-1-3
1
Руденко
23
Соболь
4
Тейку
39
Опанасенко
42
Писоцкий
8
Сидорчук
20
Матяж
10
Жуниор
9
Белик
9
Рудыка
30
Каськов
16
Ярмаш
33
Олейник
33
Олейник
16
Ярмаш
12
Игнатьевич
7
Худзик
7
Худзик
12
Игнатьевич
13
Липартия
55
Родич
55
Родич
13
Липартия
20
Матяж
11
Ашраф
11
Ашраф
20
Матяж
30
Каськов
21
Штурко
21
Штурко
30
Каськов
Остались в запасе
Заря
Металлург
12
Виталий Постранский
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
8
Максим Скороходов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
16
Алексей Шевченко
ВР
55
Милош Йокич
ОП
18
Слим
ЦП
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Остались в запасе
8
Максим Скороходов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
16
Алексей Шевченко
ВР
55
Милош Йокич
ОП
18
Слим
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Статистика матча Заря - Металлург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
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