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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 02 марта 2013
Мариуполь
02.03.2013, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
45'
Р. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Замена
А. Пуканыч
️️️️
Т. Окриашвили
90'
+3
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Д. Таргамадзе
88'
85'
Замена
В. Гавриш
️️️️
С. Рудыка
73'
Замена
И. Матяж
️️️️
Б. Ибраими
Желтая карточка
Т. Окриашвили
64'
Желтая карточка
Р. Фомин
63'
62'
Замена
Т. Лазарович
️️️️
А. Сахневич
50'
Желтая карточка
А. Нестеров
ГОЛ! 1:0!
Р. Фомин
45'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
К. Ярошенко
37'
34'
Желтая карточка
С. Рудыка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Металлург
31
Владислав Леонидов
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
55
Милош Йокич
ОП
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
3-2-4-1
12
Худжамов
32
Ищенко
91
Бутко
18
Ордец
5
Путивцев
2
Полянский
99
Таргамадзе
99
Ярошенко
30
Окриашвили
19
Федотов
19
Фомин
3-2-2-1-2
1
Руденко
4
Матеус
13
Коротецкий
39
Опанасенко
22
Сахневич
5
Нестеров
42
Писоцкий
9
Оберемко
10
Жуниор
7
Ибраими
9
Рудыка
99
Ярошенко
92
Емельянов
92
Емельянов
99
Ярошенко
30
Окриашвили
27
Пуканыч
27
Пуканыч
30
Окриашвили
99
Таргамадзе
16
Мандзюк
16
Мандзюк
99
Таргамадзе
9
Рудыка
14
Гавриш
14
Гавриш
9
Рудыка
7
Ибраими
20
Матяж
20
Матяж
7
Ибраими
22
Сахневич
27
Лазарович
27
Лазарович
22
Сахневич
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
4
Милан Илич
ЦЗ
31
Владислав Леонидов
ВР
55
Милош Йокич
ОП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
31
Владислав Леонидов
ВР
55
Милош Йокич
ОП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Сергей Зайцев
Статистика матча Мариуполь - Металлург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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