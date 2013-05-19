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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 19 мая 2013
Металлург
19.05.2013, воскресенье, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 3
Завершен
Шахтер
14'
М. Йокич
59'
Жуниор
67'
Е. Писоцкий
33'
Исмаили
74'
Эдуардо
90+1'
Тайсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
Тайсон
Пас отдал
А. Тейшейра
Замена
Б. Ибраими
️️️️
Ю. Штурко
81'
Желтая карточка
И. Матяж
79'
74'
ГОЛ! 3:2!
Эдуардо
Пас отдал
Тайсон
Замена
И. Матяж
️️️️
М. Йокич
70'
ГОЛ! 3:1!
Е. Писоцкий
67'
66'
Замена
Тайсон
️️️️
Исмаили
ГОЛ! 2:1!
Жуниор
59'
56'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Майкон
50'
Желтая карточка
В. Кобин
46'
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
Д. Гречишкин
39'
Желтая карточка
Эдуардо
33'
ГОЛ! 1:1!
Исмаили
Пас отдал
В. Кобин
Замена
А. Сахневич
️️️️
И. Коротецкий
24'
Травма
И. Коротецкий
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Йокич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЛЗ
4
Матеус
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ПЗ
21
Юрий Штурко
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
55
Милош Йокич
ОП
10
Жуниор
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ПП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
20
Иван Матяж
ЦП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Тайсон
ЦФ
4-2-3-1
12
Грдличка
13
Коротецкий
4
Матеус
5
Нестеров
39
Опанасенко
14
Гавриш
55
Йокич
21
Штурко
10
Жуниор
42
Писоцкий
9
Рудыка
3-1-4-1-1
30
Пятов
14
Кобин
27
Кривцов
31
Исмаили
27
Степаненко
9
Эдуардо
24
Гречишкин
19
Гай
22
Мхитарян
11
Коста
5
Майкон
13
Коротецкий
22
Сахневич
22
Сахневич
13
Коротецкий
55
Йокич
20
Матяж
20
Матяж
55
Йокич
21
Штурко
7
Ибраими
7
Ибраими
21
Штурко
24
Гречишкин
44
Ракицкий
44
Ракицкий
24
Гречишкин
5
Майкон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
5
Майкон
31
Исмаили
11
Тайсон
11
Тайсон
31
Исмаили
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
10
Алан Патрик
АП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
10
Алан Патрик
АП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Сергей Зайцев
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
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