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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 04 мая 2013
Металлург
04.05.2013, суббота, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 4
Завершен
Ворскла
37'
В. Чеснаков
59'
А. Громов
70'
Е. Будник
79'
Е. Будник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
Желтая карточка
Б. Ибраими
88'
87'
Желтая карточка
А. Скляр
81'
Замена
С. Силюк
️️️️
И. Кривошеенко
79'
ГОЛ! 0:4!
Е. Будник
Пас отдал
А. Скляр
78'
Замена
А. Скляр
️️️️
Й. Маркоски
75'
Желтая карточка
Й. Маркоски
70'
ГОЛ! 0:3!
Е. Будник
Пас отдал
А. Громов
Замена
Д. Юсов
️️️️
И. Коротецкий
65'
62'
Замена
В. Куценко
️️️️
И. Пердута
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Громов
Пас отдал
П. Ребенок
Желтая карточка
А. Сахневич
57'
Желтая карточка
М. Йокич
55'
Желтая карточка
Матеус
51'
Замена
Б. Ибраими
️️️️
А. Гайдаш
46'
Замена
И. Матяж
️️️️
Е. Опанасенко
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
В. Чеснаков
Пас отдал
Е. Будник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
55
Милош Йокич
ОП
14
Виталий Гавриш
ОП
10
Жуниор
АП
90
Андрей Гайдаш
ПП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
20
Иван Матяж
ЦП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
3-4-1-1-1
12
Грдличка
5
Нестеров
4
Матеус
13
Коротецкий
39
Опанасенко
55
Йокич
14
Гавриш
22
Сахневич
90
Гайдаш
10
Жуниор
21
Штурко
3-2-2-1-2
1
Непогодов
17
Чеснаков
78
Курилов
23
Сапай
4
Даллку
11
Будник
82
Ребенок
44
Пердута
10
Маркоски
28
Громов
11
Кривошеенко
39
Опанасенко
20
Матяж
20
Матяж
39
Опанасенко
90
Гайдаш
7
Ибраими
7
Ибраими
90
Гайдаш
13
Коротецкий
28
Юсов
28
Юсов
13
Коротецкий
11
Кривошеенко
5
Силюк
5
Силюк
11
Кривошеенко
10
Маркоски
6
Скляр
6
Скляр
10
Маркоски
44
Пердута
20
Куценко
20
Куценко
44
Пердута
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
18
Алексей Чичиков
ЦФ
1
Сергей Долганский
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
1
Сергей Долганский
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Металлург - Ворскла
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
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