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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 17 ноября 2012
Металлург
17.11.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
Желтая карточка
А. Бойко
90'
+3
Замена
А. Нестеров
️️️️
А. Воронков
90'
+1
89'
Замена
Д. Козаченко
️️️️
В. Постранский
81'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
72'
Замена
Майкон
️️️️
Л. Идахор
Замена
И. Матяж
️️️️
М. Ашраф
68'
Желтая карточка
Т. Парцвания
67'
62'
Желтая карточка
А. Грицай
50'
Желтая карточка
Г. Ярмаш
Замена
А. Цуриков
️️️️
В. Каверин
46'
Желтая карточка
М. Ашраф
27'
13'
Желтая карточка
М. Белый
Желтая карточка
Тейку
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
11
Мохамед Ашраф
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
24
Виталий Каверин
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
4
Матеус
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
18
Слим
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
55
Иван Родич
АП
5
Майкон
ЦФ
4-2-1-3
1
Руденко
65
Бойко
4
Тейку
39
Опанасенко
3
Парцвания
11
Ашраф
42
Писоцкий
10
Жуниор
9
Рудыка
88
Воронков
24
Каверин
3-2-3-2
12
Постранский
29
Белый
13
Коротецкий
44
Шунич
16
Ярмаш
12
Игнатьевич
6
Каменюка
35
Грицай
7
Худзик
13
Липартия
11
Идахор
88
Воронков
5
Нестеров
5
Нестеров
88
Воронков
11
Ашраф
20
Матяж
20
Матяж
11
Ашраф
24
Каверин
9
Цуриков
9
Цуриков
24
Каверин
12
Постранский
30
Козаченко
30
Козаченко
12
Постранский
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
11
Идахор
5
Майкон
5
Майкон
11
Идахор
Остались в запасе
Металлург
Заря
35
Владимир Жук
ВР
4
Матеус
ЦЗ
18
Слим
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Сергей Ференчак
ЦП
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
35
Владимир Жук
ВР
4
Матеус
ЦЗ
18
Слим
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Сергей Ференчак
ЦП
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Металлург - Заря
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Славутич-Арена
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