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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлург
Кривбасс - Металлург: обзор матча 30 сентября 2012
Кривбасс
30.09.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Металлург
4'
С. Самодин
46'
С. Самодин
59'
Д. Лепа
63'
Р. Валеев
89'
А. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Металлург
ГОЛ! 5:0!
А. Антонов
Пас отдал
М. Бабатунде
89'
Замена
С. Балич
️️️️
Д. Лепа
88'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
С. Самодин
81'
79'
Желтая карточка
Матеус
74'
Замена
С. Рудыка
️️️️
И. Матяж
ГОЛ! 4:0!
Р. Валеев
Пас отдал
А. Антонов
63'
60'
Замена
Т. Лазарович
️️️️
Е. Писоцкий
ГОЛ! 3:0!
Д. Лепа
59'
46'
Замена
В. Каверин
️️️️
А. Воронков
ГОЛ! 2:0!
С. Самодин
Пас отдал
П. Пашаев
46'
13'
Желтая карточка
Е. Опанасенко
Замена
Д. Лепа
️️️️
М. Бартулович
5'
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
Пас отдал
И. Йеслинек
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ПЗ
9
Иржи Йеслинек
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлург
16
Алексей Шевченко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
90
Милан Пурович
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Заяев
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
4-3-3
55
Штанько
4
Сердюк
20
Пашаев
90
Петров
22
Лисицкий
9
Йеслинек
69
Дедечко
88
Валеев
21
Бартулович
22
Самодин
69
Антонов
3-4-1-2
16
Шевченко
39
Опанасенко
3
Парцвания
4
Матеус
42
Писоцкий
9
Цуриков
8
Сидорчук
20
Матяж
10
Жуниор
88
Воронков
90
Пурович
Лепа
74
Балич
74
Балич
Лепа
22
Самодин
79
Бабатунде
79
Бабатунде
22
Самодин
21
Бартулович
11
Лепа
11
Лепа
21
Бартулович
88
Воронков
24
Каверин
24
Каверин
88
Воронков
20
Матяж
9
Рудыка
9
Рудыка
20
Матяж
42
Писоцкий
27
Лазарович
27
Лазарович
42
Писоцкий
Остались в запасе
Кривбасс
Металлург
70
Антонио Яколиш
ПВ
1
Виталий Рева
ВР
Главный тренер
Олег Таран
1
Виталий Руденко
ВР
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Заяев
Остались в запасе
70
Антонио Яколиш
ПВ
1
Виталий Рева
ВР
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Анатолий Заяев
Статистика матча Кривбасс - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
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