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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлург
Черноморец - Металлург: обзор матча 12 мая 2013
Черноморец
12.05.2013, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
7'
А. Сахневич (АГ)
19'
Ю. Штурко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург
90'
Замена
Б. Ибраими
️️️️
Ю. Штурко
Замена
А. Слинкин
️️️️
Ф. Джа Джедже
81'
79'
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
А. Сахневич
68'
Замена
В. Коробка
️️️️
М. Йокич
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
55'
Замена
Л. Бурдужан
️️️️
А. Диденко
54'
Замена
Л. Матос
️️️️
И. Бобко
46'
36'
Желтая карточка
И. Коротецкий
31'
Желтая карточка
Матеус
19'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Штурко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Сахневич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
55
Милош Йокич
ОП
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Жуниор
АП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
42
Евгений Писоцкий
ПП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
4-2-3-1
22
Безотосный
70
Минейро
2
Ковальчук
14
Фонтанелло
22
Зубейко
89
Политыло
8
Ковальчук
99
Риера
9
Джа Джедже
21
Бобко
9
Диденко
3-4-1-1-1
12
Грдличка
13
Коротецкий
4
Матеус
5
Нестеров
22
Сахневич
55
Йокич
14
Гавриш
39
Опанасенко
20
Матяж
10
Жуниор
21
Штурко
21
Бобко
3
Лео Матос
3
Лео Матос
21
Бобко
9
Джа Джедже
33
Слинкин
33
Слинкин
9
Джа Джедже
9
Диденко
31
Бурдужан
31
Бурдужан
9
Диденко
55
Йокич
11
Коробка
11
Коробка
55
Йокич
22
Сахневич
42
Писоцкий
42
Писоцкий
22
Сахневич
21
Штурко
7
Ибраими
7
Ибраими
21
Штурко
Остались в запасе
Черноморец
Металлург
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Зайцев
Статистика матча Черноморец - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Александр Билокур
(Курахово, Донецкая область)
Стадион:
Черноморец
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