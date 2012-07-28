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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 28 июля 2012
Металлист
28.07.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
83'
Д. Кристальдо
13'
А. Цуриков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
90'
+2
Желтая карточка
А. Белик
Желтая карточка
К. Вильягра
90'
+2
Желтая карточка
С. Бланко
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кристальдо
Пас отдал
Виллиан
83'
Замена
П. Ребенок
️️️️
Д. Барвинко
81'
79'
Желтая карточка
Э. Соболь
75'
Желтая карточка
Матеус
73'
Замена
М. Скороходов
️️️️
Е. Опанасенко
Желтая карточка
М. Торсильери
69'
Замена
С. Бланко
️️️️
Марлос
65'
58'
Замена
Е. Задоя
️️️️
И. Матяж
46'
Замена
С. Рудыка
️️️️
Тейку
Замена
Виллиан
️️️️
Тайсон
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Цуриков
Пас отдал
А. Белик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
16
Денис Барвинко
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Металлург
16
Алексей Шевченко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Максим Скороходов
ЦП
18
Слим
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
4-2-2-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
16
Барвинко
6
Торсильери
3
Вильягра
8
Эдмар
7
Соса
10
Хавьер
10
Марлос
9
Кристальдо
11
Тайсон
4-4-1-1
16
Шевченко
4
Матеус
23
Соболь
4
Тейку
39
Опанасенко
42
Писоцкий
20
Матяж
11
Ашраф
9
Цуриков
10
Жуниор
9
Белик
10
Марлос
29
Бланко
29
Бланко
10
Марлос
16
Барвинко
82
Ребенок
82
Ребенок
16
Барвинко
11
Тайсон
11
Виллиан
11
Виллиан
11
Тайсон
20
Матяж
91
Задоя
91
Задоя
20
Матяж
39
Опанасенко
8
Скороходов
8
Скороходов
39
Опанасенко
4
Тейку
9
Рудыка
9
Рудыка
4
Тейку
Остались в запасе
Металлист
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
18
Слим
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
18
Слим
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Статистика матча Металлист - Металлург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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Металлист
Металлург
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2025.04.21 18:07
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
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2018.11.23 23:58
1
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2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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2
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2015.11.30 04:43
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