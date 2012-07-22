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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 22 июля 2012
Металлург
22.07.2012, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Днепр
5'
Р. Зозуля
62'
Жулиано
76'
А. Алиев (П)
90+2'
Матеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Матеус
Пас отдал
А. Алиев
86'
Желтая карточка
О. Мазух
Замена
С. Рудыка
️️️️
А. Белик
78'
77'
Замена
С. Кравченко
️️️️
И. Стринич
76'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Алиев
Желтая карточка
В. Руденко
75'
Замена
А. Цуриков
️️️️
Е. Писоцкий
68'
Желтая карточка
А. Белик
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
Жулиано
Желтая карточка
Тейку
57'
56'
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Боатенг
Замена
А. Каськов
️️️️
Жуниор
54'
46'
Замена
Матеус
️️️️
Д. Олейник
Красная карточка
С. Сидорчук
42'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зозуля
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Матеус
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
55
Милош Йокич
ОП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
16
Алексей Шевченко
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
18
Слим
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
99
Матеус
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Руденко
4
Матеус
4
Тейку
39
Опанасенко
23
Соболь
55
Йокич
11
Ашраф
8
Сидорчук
42
Писоцкий
10
Жуниор
9
Белик
3-2-2-2-1
27
Лаштувка
14
Чеберячко
3
Мазух
23
Стринич
5
Мандзюк
29
Денисов
29
Ротань
18
Боатенг
20
Жулиано
16
Олейник
10
Зозуля
42
Писоцкий
9
Цуриков
9
Цуриков
42
Писоцкий
10
Жуниор
30
Каськов
30
Каськов
10
Жуниор
9
Белик
9
Рудыка
9
Рудыка
9
Белик
23
Стринич
14
Кравченко
14
Кравченко
23
Стринич
18
Боатенг
88
Алиев
88
Алиев
18
Боатенг
16
Олейник
99
Матеус
99
Матеус
16
Олейник
Остались в запасе
Металлург
Днепр
16
Алексей Шевченко
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
18
Слим
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
8
Руслан Бабенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
18
Слим
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Металлург - Днепр
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
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Металлург
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
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2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
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1
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2017.06.19 06:34
6
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2016.07.12 12:36
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2
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4
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2015.11.30 04:43
2
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
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