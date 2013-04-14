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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлург
Говерла - Металлург: обзор матча 14 апреля 2013
Говерла
14.04.2013, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
64'
Е. Макаренко
79'
А. Нестеров (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлург
90'
Замена
А. Гайдаш
️️️️
Б. Ибраими
86'
Желтая карточка
Матеус
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Нестеров
79'
76'
Замена
Т. Лазарович
️️️️
Ю. Штурко
75'
Замена
В. Коробка
️️️️
И. Матяж
Желтая карточка
П. Щедраков
72'
Замена
Ж. Феллето Лопес
️️️️
М. Райчевич
72'
ГОЛ! 1:0!
Е. Макаренко
64'
Замена
А. Едигарян
️️️️
О. Допилка
62'
Замена
Д. Трухин
️️️️
В. Чурко
61'
37'
Желтая карточка
Б. Ибраими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
4
Матеус
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
55
Милош Йокич
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Говерла
1
Александр Надь
ВР
17
Сергей Бойко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
90
Андрей Гайдаш
ПП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
3-3-3-1
22
Бабенко
25
Балафас
15
Рнич
90
Петров
3
Щедраков
6
Ле Таллек
20
Допилка
7
Райчевич
8
Макаренко
99
Мищенко
11
Чурко
4-2-2-2
12
Грдличка
22
Сахневич
5
Нестеров
13
Коротецкий
4
Матеус
14
Гавриш
55
Йокич
42
Писоцкий
20
Матяж
21
Штурко
7
Ибраими
11
Чурко
15
Трухин
15
Трухин
11
Чурко
7
Райчевич
88
Феллето Лопес
88
Феллето Лопес
7
Райчевич
20
Допилка
87
Едигарян
87
Едигарян
20
Допилка
20
Матяж
11
Коробка
11
Коробка
20
Матяж
7
Ибраими
90
Гайдаш
90
Гайдаш
7
Ибраими
21
Штурко
27
Лазарович
27
Лазарович
21
Штурко
Остались в запасе
Говерла
Металлург
17
Сергей Бойко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Остались в запасе
17
Сергей Бойко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Статистика матча Говерла - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Металлург
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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