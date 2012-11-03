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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 03 ноября 2012
Шахтер
03.11.2012, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
21'
Д. Коста (П)
82'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
90'
+2
Замена
Ю. Глушко
️️️️
А. Воронков
83'
Замена
С. Рудыка
️️️️
Т. Парцвания
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
82'
76'
Замена
А. Цуриков
️️️️
Э. Соболь
Замена
Л. Адриано
️️️️
М. Девич
60'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Д. Коста
60'
Замена
Виллиан
️️️️
Дентиньо
59'
Желтая карточка
Илсиньо
54'
41'
Желтая карточка
Слим
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коста
21'
11'
Желтая карточка
Э. Соболь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
23
Эдуард Соболь
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ПЗ
3
Темур Парцвания
ЛП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
18
Слим
ЦП
10
Жуниор
(К)
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
26
Юрий Глушко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Каниболоцкий
15
Рац
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
27
Степаненко
5
Фернандиньо
11
Коста
77
Илсиньо
32
Девич
31
Дентиньо
4-4-1-1
1
Руденко
39
Опанасенко
4
Тейку
4
Матеус
23
Соболь
42
Писоцкий
11
Ашраф
18
Слим
3
Парцвания
10
Жуниор
88
Воронков
31
Дентиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
31
Дентиньо
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Коста
32
Девич
4
Адриано
4
Адриано
32
Девич
23
Соболь
9
Цуриков
9
Цуриков
23
Соболь
3
Парцвания
9
Рудыка
9
Рудыка
3
Парцвания
88
Воронков
26
Глушко
26
Глушко
88
Воронков
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
10
Алан Патрик
АП
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
24
Виталий Каверин
ЦФ
35
Владимир Жук
ВР
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
10
Алан Патрик
АП
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
35
Владимир Жук
ВР
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Шахтер - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Донбасс-Арена
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