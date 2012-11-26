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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлург
Днепр - Металлург: обзор матча 26 ноября 2012
Днепр
26.11.2012, понедельник, 23:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
21'
С. Кравченко
30'
С. Кравченко
72'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлург
89'
Замена
А. Нестеров
️️️️
С. Сидорчук
ГОЛ! 3:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Е. Селезнев
72'
68'
Замена
В. Каверин
️️️️
Жуниор
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Е. Коноплянка
67'
Замена
Матеус
️️️️
Р. Зозуля
67'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Р. Ротань
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Кравченко
Пас отдал
Жулиано
30'
24'
Замена
А. Воронков
️️️️
Е. Писоцкий
ГОЛ! 1:0!
С. Кравченко
Пас отдал
Р. Зозуля
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
18
Слим
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Заяев
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
88
Александр Алиев
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
55
Милош Йокич
ОП
24
Виталий Каверин
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
4-2-2-2
27
Лаштувка
29
Денисов
3
Мазух
14
Чеберячко
44
Федецкий
14
Кравченко
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
9
Калинич
10
Зозуля
3-5-1-1
1
Руденко
65
Бойко
4
Тейку
32
Имереков
42
Писоцкий
9
Цуриков
20
Матяж
8
Сидорчук
18
Слим
10
Жуниор
9
Рудыка
29
Ротань
15
Кулаков
15
Кулаков
29
Ротань
10
Зозуля
99
Матеус
99
Матеус
10
Зозуля
22
Коноплянка
11
Селезнев
11
Селезнев
22
Коноплянка
10
Жуниор
24
Каверин
24
Каверин
10
Жуниор
8
Сидорчук
5
Нестеров
5
Нестеров
8
Сидорчук
42
Писоцкий
88
Воронков
88
Воронков
42
Писоцкий
Остались в запасе
Днепр
Металлург
16
Денис Шелихов
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
88
Александр Алиев
АП
Главный тренер
Хуанде Рамос
35
Владимир Жук
ВР
55
Милош Йокич
ОП
21
Юрий Штурко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Заяев
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
88
Александр Алиев
АП
Остались в запасе
35
Владимир Жук
ВР
55
Милош Йокич
ОП
21
Юрий Штурко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Анатолий Заяев
Статистика матча Днепр - Металлург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Кузьмин
(Николаев)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
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2017.10.15 10:35
21
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2017.10.14 09:50
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2017.07.15 07:06
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