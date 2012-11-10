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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 10 ноября 2012
Металлург
10.11.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 5
Завершен
Динамо К
43'
М. Велозу
52'
Д. Гармаш
65'
Б. Идейе
73'
Б. Идейе
85'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
Желтая карточка
Е. Опанасенко
90'
+3
85'
ГОЛ! 0:5!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Б. Идейе
Замена
Т. Лазарович
️️️️
Слим
81'
73'
ГОЛ! 0:4!
Б. Идейе
67'
Замена
Дуду
️️️️
Д. Силва
65'
ГОЛ! 0:3!
Б. Идейе
Пас отдал
О. Гусев
64'
Замена
Л. Аруна
️️️️
Н. Кранчар
Замена
А. Нестеров
️️️️
Ю. Глушко
59'
Желтая карточка
М. Ашраф
58'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гармаш
Пас отдал
А. Ярмоленко
46'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
А. Мехмеди
Желтая карточка
Слим
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
9
Андрей Цуриков
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ПЗ
9
Сергей Рудыка
ЛП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
18
Слим
ЦП
10
Жуниор
(К)
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
26
Юрий Глушко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
14
Адмир Мехмеди
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Нико Кранчар
АП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
(К)
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
55
Милош Йокич
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
92
Дуду
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
4-4-1-1
1
Руденко
9
Цуриков
4
Тейку
4
Матеус
39
Опанасенко
9
Рудыка
11
Ашраф
18
Слим
42
Писоцкий
10
Жуниор
26
Глушко
4-1-3-2
35
Коваль
21
Данило Силва
17
Михалик
34
Хачериди
3
Бетао
44
Велозу
20
Гусев
19
Гармаш
14
Мехмеди
12
Идейе
19
Кранчар
26
Глушко
5
Нестеров
5
Нестеров
26
Глушко
18
Слим
27
Лазарович
27
Лазарович
18
Слим
19
Кранчар
25
Аруна
25
Аруна
19
Кранчар
21
Данило Силва
92
Дуду
92
Дуду
21
Данило Силва
14
Мехмеди
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
14
Мехмеди
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
35
Владимир Жук
ВР
55
Милош Йокич
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
1
Александр Шовковский
ВР
90
Андрей Богданов
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
35
Владимир Жук
ВР
55
Милош Йокич
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
90
Андрей Богданов
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Металлург - Динамо К
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Славутич-Арена
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