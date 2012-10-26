Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Черноморец
Металлург - Черноморец: обзор матча 26 октября 2012
Металлург
26.10.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
21'
Л. Бурдужан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Черноморец
Желтая карточка
Т. Лазарович
90'
+3
89'
Замена
В. Балашов
️️️️
Ф. Джа Джедже
Желтая карточка
Э. Соболь
78'
73'
Желтая карточка
С. Политыло
73'
Желтая карточка
Д. Безотосный
69'
Желтая карточка
Л. Бурдужан
65'
Замена
И. Бобко
️️️️
Л. Матос
Замена
Т. Лазарович
️️️️
М. Пурович
62'
Желтая карточка
М. Ашраф
57'
Желтая карточка
Тейку
57'
Замена
В. Каверин
️️️️
А. Воронков
40'
Замена
Матеус
️️️️
С. Рудыка
26'
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бурдужан
Желтая карточка
Т. Парцвания
8'
Желтая карточка
А. Бойко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
11
Мохамед Ашраф
ЦП
18
Слим
ЦП
10
Жуниор
АП
90
Милан Пурович
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Заяев
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Элис Бакай
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
4
Матеус
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-2-1-3
1
Руденко
65
Бойко
4
Тейку
3
Парцвания
23
Соболь
11
Ашраф
18
Слим
10
Жуниор
9
Рудыка
88
Воронков
90
Пурович
3-2-2-2-1
22
Безотосный
5
Бергер
3
Лео Матос
14
Фонтанелло
22
Зубейко
70
Минейро
8
Ковальчук
89
Политыло
9
Джа Джедже
19
Бакай
31
Бурдужан
88
Воронков
24
Каверин
24
Каверин
88
Воронков
9
Рудыка
4
Матеус
4
Матеус
9
Рудыка
90
Пурович
27
Лазарович
27
Лазарович
90
Пурович
3
Лео Матос
21
Бобко
21
Бобко
3
Лео Матос
9
Джа Джедже
27
Балашов
27
Балашов
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Металлург
Черноморец
35
Владимир Жук
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Главный тренер
Анатолий Заяев
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
35
Владимир Жук
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
Остались в запасе
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Заяев
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Металлург - Черноморец
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Черноморец
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+