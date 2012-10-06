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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 06 октября 2012
Металлург
06.10.2012, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Волынь
33'
С. Пилипчук
34'
Э. Бикфалви
50'
В. Аржанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
79'
Замена
Д. Савич
️️️️
Э. Бикфалви
Желтая карточка
С. Рудыка
77'
75'
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
А. Бабырь
Замена
А. Воронков
️️️️
Жуниор
64'
56'
Желтая карточка
С. Изворану
51'
Замена
Я. Масло
️️️️
В. Шиков
50'
ГОЛ! 0:3!
В. Аржанов
Пас отдал
С. Изворану
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
С. Сидорчук
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бикфалви
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Пилипчук
Пас отдал
В. Аржанов
Замена
Т. Лазарович
️️️️
Е. Писоцкий
27'
Желтая карточка
Т. Парцвания
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
90
Милан Пурович
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Матеус
ЦЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
88
Андрей Воронков
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
31
Душан Савич
АП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
4-3-1-2
16
Шевченко
3
Парцвания
4
Тейку
39
Опанасенко
23
Соболь
8
Сидорчук
9
Цуриков
42
Писоцкий
10
Жуниор
9
Рудыка
90
Пурович
4-1-3-1-1
16
Литовченко
30
Симинин
15
Шандрук
4
Шиков
11
Занев
35
Стевич
17
Аржанов
24
Изворану
5
Пилипчук
10
Бикфалви
10
Бабырь
8
Сидорчук
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
8
Сидорчук
10
Жуниор
88
Воронков
88
Воронков
10
Жуниор
42
Писоцкий
27
Лазарович
27
Лазарович
42
Писоцкий
10
Бабырь
2
Овоникоко
2
Овоникоко
10
Бабырь
4
Шиков
52
Масло
52
Масло
4
Шиков
10
Бикфалви
31
Савич
31
Савич
10
Бикфалви
Остались в запасе
Металлург
Волынь
1
Виталий Руденко
ВР
4
Матеус
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
42
Виталий Недилько
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
4
Матеус
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Металлург - Волынь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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Волынь
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