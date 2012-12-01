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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлист
Металлург - Металлист: обзор матча 01 декабря 2012
Металлург
01.12.2012, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Металлист
34'
Е. Писоцкий
17'
Эдмар
50'
К. Хавьер
62'
А. Березовчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлист
90'
Замена
В. Шарпар
️️️️
Эдмар
84'
Замена
Фининьо
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
Ю. Глушко
️️️️
Тейку
82'
76'
Желтая карточка
Тайсон
69'
Замена
Виллиан
️️️️
Марлос
Замена
В. Каверин
️️️️
Е. Опанасенко
68'
62'
ГОЛ! 1:3!
А. Березовчук
Желтая карточка
Тейку
58'
56'
Желтая карточка
С. Бланко
50'
ГОЛ! 1:2!
К. Хавьер
Пас отдал
Марлос
ГОЛ! 1:1!
Е. Писоцкий
Пас отдал
М. Ашраф
34'
Желтая карточка
А. Бойко
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
Эдмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Мохамед Ашраф
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Заяев
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
55
Милош Йокич
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
26
Юрий Глушко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Металлист
99
Игорь Шуховцев
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
3-2-4-1
1
Руденко
3
Парцвания
4
Тейку
39
Опанасенко
5
Нестеров
65
Бойко
20
Матяж
9
Цуриков
11
Ашраф
42
Писоцкий
9
Рудыка
4-2-2-2
29
Горяинов
3
Вильягра
4
Березовчук
18
Гуйе
19
Пшеничных
8
Эдмар
29
Бланко
10
Марлос
10
Хавьер
9
Кристальдо
11
Тайсон
39
Опанасенко
24
Каверин
24
Каверин
39
Опанасенко
4
Тейку
26
Глушко
26
Глушко
4
Тейку
9
Кристальдо
13
Фининьо
13
Фининьо
9
Кристальдо
8
Эдмар
11
Шарпар
11
Шарпар
8
Эдмар
10
Марлос
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Марлос
Остались в запасе
Металлург
Металлист
35
Владимир Жук
ВР
55
Милош Йокич
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Заяев
99
Игорь Шуховцев
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
Остались в запасе
35
Владимир Жук
ВР
55
Милош Йокич
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Остались в запасе
99
Игорь Шуховцев
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
Главный тренер
Анатолий Заяев
Статистика матча Металлург - Металлист
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
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Металлург
Металлист
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2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
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2018.11.23 23:58
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2017.01.08 10:44
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