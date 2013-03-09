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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Таврия
Металлург - Таврия: обзор матча 09 марта 2013
Металлург
09.03.2013, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Таврия
77'
О. Гуменюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Таврия
Замена
А. Гайдаш
️️️️
Б. Ибраими
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
О. Гуменюк
67'
Желтая карточка
М. Нэ
65'
Замена
М. Нэ
️️️️
В. Павленко
Желтая карточка
С. Рудыка
64'
Замена
И. Коротецкий
️️️️
Т. Лазарович
61'
59'
Желтая карточка
Селио
44'
Желтая карточка
Ю. Габовда
14'
Желтая карточка
Гомес
Желтая карточка
Е. Писоцкий
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
27
Гомес
ОП
26
Владислав Павленко
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
55
Милош Йокич
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
56
Сергей Мельник
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
4-2-1-3
1
Руденко
39
Опанасенко
5
Нестеров
4
Матеус
22
Сахневич
9
Оберемко
42
Писоцкий
10
Жуниор
9
Рудыка
27
Лазарович
7
Ибраими
3-2-3-2
23
Погорелый
8
Эдуардо
15
Селио
40
Путраш
27
Гомес
26
Павленко
30
Гуменюк
9
Назаренко
29
Любичич
10
Фещук
19
Габовда
27
Лазарович
13
Коротецкий
13
Коротецкий
27
Лазарович
7
Ибраими
90
Гайдаш
90
Гайдаш
7
Ибраими
26
Павленко
16
Нэ
16
Нэ
26
Павленко
Остались в запасе
Металлург
Таврия
4
Милан Илич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
55
Милош Йокич
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
Главный тренер
Сергей Зайцев
56
Сергей Мельник
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
55
Милош Йокич
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
Остались в запасе
56
Сергей Мельник
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
Главный тренер
Сергей Зайцев
Статистика матча Металлург - Таврия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Билокур
(Курахово, Донецкая область)
Стадион:
Славутич-Арена
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Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
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