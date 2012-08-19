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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 19 августа 2012
Карпаты
19.08.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
33'
П. Ксенз
52'
А. Касьян
67'
И. Матяж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
Желтая карточка
Лукас
90'
+5
73'
Желтая карточка
А. Цуриков
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
П. Ксенз
73'
67'
ГОЛ! 2:1!
И. Матяж
Пас отдал
Слим
Желтая карточка
М. Кополовец
64'
Замена
А. Ткачук
️️️️
А. Касьян
61'
Красная карточка
М. Даушвили
59'
58'
Замена
Слим
️️️️
Ю. Штурко
ГОЛ! 2:0!
А. Касьян
Пас отдал
С. Штилич
52'
46'
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
М. Скороходов
45'
Желтая карточка
С. Рудыка
Желтая карточка
М. Даушвили
45'
34'
Желтая карточка
И. Матяж
ГОЛ! 1:0!
П. Ксенз
33'
Замена
М. Кополовец
️️️️
И. Милошевич
27'
7'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
14
Семир Штилич
АП
7
Лукас
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлург
16
Алексей Шевченко
ВР
4
Матеус
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Максим Скороходов
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Жуниор
АП
21
Юрий Штурко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
18
Слим
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
30
Артур Каськов
ЛФ
3-2-2-1-2
1
Богатинов
43
Озаркив
4
Милошевич
32
Пластун
35
Ощипко
19
Ксенз
20
Даушвили
16
Худобяк
14
Штилич
19
Касьян
7
Лукас
3-4-1-2
16
Шевченко
4
Матеус
39
Опанасенко
5
Нестеров
20
Матяж
9
Цуриков
8
Сидорчук
8
Скороходов
10
Жуниор
9
Рудыка
21
Штурко
4
Милошевич
18
Кополовец
18
Кополовец
4
Милошевич
19
Касьян
19
Ткачук
19
Ткачук
19
Касьян
19
Ксенз
9
Мартынюк
9
Мартынюк
19
Ксенз
21
Штурко
18
Слим
18
Слим
21
Штурко
8
Скороходов
42
Писоцкий
42
Писоцкий
8
Скороходов
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
36
Владимир Гудыма
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
91
Евгений Задоя
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
91
Евгений Задоя
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
30
Артур Каськов
ЛФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Статистика матча Карпаты - Металлург
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Украина
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