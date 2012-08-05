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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 05 августа 2012
Металлург
05.08.2012, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Мариуполь
44'
А. Пуканыч
53'
К. Кравченко
90+3'
К. Ярошенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
К. Ярошенко
Вторая желтая
Тейку
90'
+2
Замена
А. Каськов
️️️️
Жуниор
77'
76'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Д. Таргамадзе
63'
Замена
Д. Кожанов
️️️️
К. Кравченко
Желтая карточка
С. Рудыка
61'
Замена
Ю. Штурко
️️️️
Э. Соболь
58'
Желтая карточка
Э. Соболь
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
К. Кравченко
Пас отдал
Д. Таргамадзе
47'
Желтая карточка
А. Путивцев
Замена
С. Рудыка
️️️️
И. Матяж
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Пуканыч
Пас отдал
К. Кравченко
26'
Замена
А. Пуканыч
️️️️
А. Довгий
Желтая карточка
Тейку
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
16
Алексей Шевченко
ВР
4
Матеус
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
11
Мохамед Ашраф
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
8
Максим Скороходов
ЦП
18
Слим
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-4-1-1
16
Шевченко
4
Матеус
4
Тейку
39
Опанасенко
23
Соболь
11
Ашраф
20
Матяж
9
Цуриков
42
Писоцкий
10
Жуниор
9
Белик
4-5-1
12
Худжамов
33
Чижов
32
Ищенко
91
Бутко
5
Путивцев
19
Федотов
30
Окриашвили
24
Кравченко
6
Довгий
99
Таргамадзе
25
Виценец
10
Жуниор
30
Каськов
30
Каськов
10
Жуниор
20
Матяж
9
Рудыка
9
Рудыка
20
Матяж
23
Соболь
21
Штурко
21
Штурко
23
Соболь
99
Таргамадзе
99
Ярошенко
99
Ярошенко
99
Таргамадзе
6
Довгий
27
Пуканыч
27
Пуканыч
6
Довгий
24
Кравченко
9
Кожанов
9
Кожанов
24
Кравченко
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
8
Максим Скороходов
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
18
Слим
ЦП
Главный тренер
Игорь Лучкевич
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
8
Максим Скороходов
ЦП
1
Виталий Руденко
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
18
Слим
ЦП
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лучкевич
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Мариуполь
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
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15
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2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
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