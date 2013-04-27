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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлург
Волынь - Металлург: обзор матча 27 апреля 2013
Волынь
27.04.2013, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлург
90'
+3
Желтая карточка
Слим
90'
+1
Замена
Слим
️️️️
Жуниор
Замена
А. Бабырь
️️️️
Р. Лопес
72'
68'
Желтая карточка
Т. Лазарович
61'
Замена
Т. Лазарович
️️️️
Ю. Штурко
Желтая карточка
Я. Кинаш
60'
53'
Желтая карточка
С. Рудыка
Желтая карточка
В. Шиков
51'
46'
Замена
Жуниор
️️️️
Б. Ибраими
Замена
Д. Савич
️️️️
А. Шеун Овоникоко
46'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Щедрый
46'
Желтая карточка
Р. Лопес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
57
Артем Щедрый
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
29
Ярослав Кинаш
ОП
5
Рамон Лопес
ПП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Писковец
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
55
Милош Йокич
ОП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
60
Иван Мучак
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
31
Душан Савич
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
18
Слим
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Жуниор
АП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
3-3-2-1
1
Старцев
52
Масло
4
Шиков
30
Симинин
11
Занев
29
Кинаш
18
Прындета
5
Пилипчук
5
Лопес
2
Овоникоко
3-4-3
12
Грдличка
5
Нестеров
13
Коротецкий
4
Матеус
22
Сахневич
14
Гавриш
55
Йокич
39
Опанасенко
7
Ибраими
21
Штурко
9
Рудыка
57
Щедрый
10
Бикфалви
10
Бикфалви
57
Щедрый
2
Овоникоко
31
Савич
31
Савич
2
Овоникоко
5
Лопес
10
Бабырь
10
Бабырь
5
Лопес
Жуниор
18
Слим
18
Слим
Жуниор
7
Ибраими
10
Жуниор
10
Жуниор
7
Ибраими
21
Штурко
27
Лазарович
27
Лазарович
21
Штурко
Остались в запасе
Волынь
Металлург
60
Иван Мучак
ЦП
16
Сергей Литовченко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Анатолий Писковец
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
20
Иван Матяж
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Остались в запасе
60
Иван Мучак
ЦП
16
Сергей Литовченко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
20
Иван Матяж
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Писковец
Главный тренер
Сергей Зайцев
Статистика матча Волынь - Металлург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Фощий
(Черкассы)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Металлург
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
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2016.01.16 12:35
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2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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