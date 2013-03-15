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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 15 марта 2013
Металлург
15.03.2013, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
31'
Матеус
10'
М. Кополовец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
Замена
Т. Лазарович
️️️️
Жуниор
90'
+1
88'
Замена
Т. Завийский
️️️️
М. Кополовец
Замена
В. Гавриш
️️️️
С. Рудыка
86'
82'
Замена
С. Штилич
️️️️
И. Худобяк
79'
Желтая карточка
Г. Балажиц
Желтая карточка
И. Коротецкий
78'
71'
Замена
С. Зенев
️️️️
Марселиньо
Желтая карточка
С. Рудыка
62'
Замена
М. Йокич
️️️️
Б. Ибраими
52'
ГОЛ! 1:1!
Матеус
Пас отдал
Жуниор
31'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Кополовец
Пас отдал
Марселиньо
Желтая карточка
Матеус
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
33
Владимир Бидловский
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
55
Милош Йокич
ОП
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
14
Семир Штилич
АП
73
Тарас Завийский
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Грдличка
39
Опанасенко
4
Матеус
13
Коротецкий
5
Нестеров
22
Сахневич
9
Оберемко
42
Писоцкий
10
Жуниор
7
Ибраими
9
Рудыка
4-5-1
23
Мисак
19
Ксенз
4
Милошевич
6
Балажиц
18
Кополовец
33
Бидловский
16
Худобяк
32
Голодюк
20
Даушвили
99
Кения
97
Марселиньо
7
Ибраими
55
Йокич
55
Йокич
7
Ибраими
9
Рудыка
14
Гавриш
14
Гавриш
9
Рудыка
10
Жуниор
27
Лазарович
27
Лазарович
10
Жуниор
16
Худобяк
14
Штилич
14
Штилич
16
Худобяк
18
Кополовец
73
Завийский
73
Завийский
18
Кополовец
97
Марселиньо
20
Зенев
20
Зенев
97
Марселиньо
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
20
Иван Матяж
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
Главный тренер
Сергей Зайцев
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлург - Карпаты
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Славутич-Арена
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