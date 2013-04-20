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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Кривбасс
Металлург - Кривбасс: обзор матча 20 апреля 2013
Металлург
20.04.2013, суббота, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
73'
С. Рудыка
82'
С. Рудыка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Кривбасс
Замена
Ю. Штурко
️️️️
С. Рудыка
90'
ГОЛ! 2:0!
С. Рудыка
Пас отдал
Жуниор
82'
80'
Желтая карточка
П. Пашаев
79'
Замена
Д. Лепа
️️️️
В. Приёмов
ГОЛ! 1:0!
С. Рудыка
73'
65'
Желтая карточка
В. Лисицкий
59'
Желтая карточка
В. Приёмов
Замена
Б. Ибраими
️️️️
И. Матяж
46'
Замена
М. Йокич
️️️️
Е. Писоцкий
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлург
1
Виталий Руденко
ВР
4
Милан Илич
ЦЗ
55
Милош Йокич
ОП
18
Слим
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Грдличка
4
Матеус
13
Коротецкий
39
Опанасенко
5
Нестеров
14
Гавриш
22
Сахневич
20
Матяж
42
Писоцкий
10
Жуниор
9
Рудыка
3-2-1-4
12
Боровик
20
Пашаев
23
Шершун
4
Гитченко
22
Лисицкий
4
Сердюк
5
Федорчук
69
Антонов
21
Бартулович
22
Самодин
80
Приёмов
42
Писоцкий
55
Йокич
55
Йокич
42
Писоцкий
9
Рудыка
21
Штурко
21
Штурко
9
Рудыка
20
Матяж
7
Ибраими
7
Ибраими
20
Матяж
80
Приёмов
11
Лепа
11
Лепа
80
Приёмов
Остались в запасе
Металлург
Кривбасс
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
18
Слим
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
55
Артем Штанько
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
4
Милан Илич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
18
Слим
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Сергей Зайцев
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Славутич-Арена
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