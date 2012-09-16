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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Арсенал
Металлург - Арсенал: обзор матча 16 сентября 2012
Металлург
16.09.2012, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
5 : 0
Завершен
Арсенал
25'
А. Мораес (П)
61'
Г. Казарян
75'
Н. Морозюк
88'
А. Мораес
90+2'
Д. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Арсенал
ГОЛ! 5:0!
Д. Траоре
Пас отдал
В. Иванко
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
А. Мораес
Пас отдал
Данило
88'
Желтая карточка
Д. Траоре
76'
ГОЛ! 3:0!
Н. Морозюк
Пас отдал
Д. Голайдо
75'
Замена
В. Иванко
️️️️
Соарес
72'
68'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
М. Шацких
ГОЛ! 2:0!
Г. Казарян
Пас отдал
А. Мораес
61'
60'
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Хомин
Замена
Д. Траоре
️️️️
В. Димитров
46'
Замена
Г. Казарян
️️️️
К. Мкртчян
46'
42'
Замена
А. Гитченко
️️️️
Д. Адийя
41'
Желтая карточка
В. Гоменюк
38'
Красная карточка
Г. Флореску
33'
Вторая желтая
Е. Шахов
30'
Желтая карточка
С. Симоненко
Желтая карточка
А. Мораес
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мораес
25'
22'
Желтая карточка
Е. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЛВ
13
Константинос Макридис
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
90
Данило
АП
18
Велизар Димитров
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Арсенал
79
Юрий Панькив
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
4
Андрей Хомин
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЛВ
5
Георге Флореску
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
40
Доминик Адийя
ПВ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
35
Евгений Трояновский
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
15
Драман Траоре
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
15
Янко Симович
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-2-3-2
13
Бандура
4
Воловик
22
Барановский
6
Морозюк
13
Макридис
84
Голайдо
19
Мкртчян
90
Данило
17
Соарес
18
Мораес
18
Димитров
4-3-2-1
79
Панькив
31
Леандро
4
Хомин
14
Матуку
44
Симоненко
5
Флореску
16
Шацких
28
Шахов
40
Адийя
11
Старгородский
8
Гоменюк
19
Мкртчян
8
Казарян
8
Казарян
19
Мкртчян
17
Соарес
19
Иванко
19
Иванко
17
Соарес
18
Димитров
15
Траоре
15
Траоре
18
Димитров
40
Адийя
4
Гитченко
4
Гитченко
40
Адийя
4
Хомин
13
Миколюнас
13
Миколюнас
4
Хомин
16
Шацких
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
16
Шацких
Остались в запасе
Металлург
Арсенал
35
Евгений Трояновский
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
10
Джордже Лазич
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
15
Янко Симович
ЦЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
35
Евгений Трояновский
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
10
Джордже Лазич
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
Остались в запасе
15
Янко Симович
ЦЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
78
Сергей Валяев
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Металлург - Арсенал
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
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