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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Карпаты
Арсенал - Карпаты: обзор матча 22 апреля 2013
Арсенал
22.04.2013, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Карпаты
7'
В. Аржанов (П)
11'
Д. Адийя
42'
А. Богданов
78'
А. Романчук
77'
Л. Кения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Карпаты
90'
Желтая карточка
Л. Кения
ГОЛ! 4:1!
А. Романчук
Пас отдал
О. Герасимюк
78'
77'
ГОЛ! 3:1!
Л. Кения
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Ю. Бушман
62'
58'
Желтая карточка
С. Штилич
58'
Замена
Марселиньо
️️️️
О. Голодюк
Замена
Пеле
️️️️
С. Валяев
57'
Желтая карточка
Д. Адийя
55'
45'
+1
Желтая карточка
С. Гаращенков
Желтая карточка
В. Аржанов
44'
ГОЛ! 3:0!
А. Богданов
42'
35'
Замена
М. Кополовец
️️️️
Н. Жовтюк
34'
Замена
С. Гаращенков
️️️️
И. Озаркив
30'
Желтая карточка
И. Худобяк
ГОЛ! 2:0!
Д. Адийя
Пас отдал
В. Аржанов
11'
7'
Желтая карточка
И. Озаркив
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Аржанов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
14
Семир Штилич
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
4-4-2
1
Рева
84
Романчук
26
Обрадович
20
Одибе
44
Сантос
78
Валяев
17
Аржанов
10
Бушман
90
Богданов
40
Адийя
8
Гоменюк
3-2-3-1-1
23
Мисак
6
Балажиц
32
Пластун
4
Жовтюк
43
Озаркив
19
Ксенз
32
Голодюк
99
Кения
16
Худобяк
14
Штилич
20
Гладкий
10
Бушман
7
Герасимюк
7
Герасимюк
10
Бушман
78
Валяев
25
Пеле
25
Пеле
78
Валяев
4
Жовтюк
18
Кополовец
18
Кополовец
4
Жовтюк
43
Озаркив
18
Гаращенков
18
Гаращенков
43
Озаркив
32
Голодюк
97
Марселиньо
97
Марселиньо
32
Голодюк
Остались в запасе
Арсенал
Карпаты
9
Александр Филиппов
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
9
Александр Филиппов
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Арсенал - Карпаты
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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