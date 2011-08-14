Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Черноморец
Мариуполь - Черноморец: обзор матча 14 августа 2011
Мариуполь
14.08.2011, воскресенье, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
67'
К. Ярошенко (П)
84'
А. Полянский (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Черноморец
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Полянский
Замена
В. Балашов
️️️️
А. Каськов
Замена
А. Пуканыч
️️️️
Д. Кожанов
Замена
Е. Зубейко
️️️️
А. Донец
Желтая карточка
Д. Невмывака
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Ярошенко
Вторая желтая
С. Яворский
Желтая карточка
А. Савин
Желтая карточка
С. Яворский
Замена
А. Диденко
️️️️
К. Ковальчук
Замена
В. Федотов
️️️️
И. Тищенко
Замена
С. Яворский
️️️️
М. Ковалев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Мариуполь
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Черноморец
22
Евгений Зубейко
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-3-3-1
35
Шуст
2
Полянский
19
Невмывака
91
Бутко
55
Ковалев
4
Чайковский
14
Савин
9
Кожанов
99
Ярошенко
19
Тищенко
19
Фомин
4-2-1-3
22
Безотосный
77
Кутас
16
Шиманек
2
Ковальчук
3
Донец
8
Ковальчук
89
Политыло
6
Сетти
22
Цыгырлаш
31
Бурдужан
30
Каськов
55
Ковалев
13
Яворский
13
Яворский
55
Ковалев
19
Тищенко
19
Федотов
19
Федотов
19
Тищенко
9
Кожанов
27
Пуканыч
27
Пуканыч
9
Кожанов
3
Донец
22
Зубейко
22
Зубейко
3
Донец
30
Каськов
27
Балашов
27
Балашов
30
Каськов
8
Ковальчук
9
Диденко
9
Диденко
8
Ковальчук
Остались в запасе
Мариуполь
Черноморец
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Мариуполь - Черноморец
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Черноморец
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+