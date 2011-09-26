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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Мариуполь
Таврия - Мариуполь: обзор матча 26 сентября 2011
Таврия
26.09.2011, понедельник, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Мариуполь
14'
М. Калиниченко
41'
В. Гигиадзе (П)
45'
С. Назаренко
43'
В. Федотов
49'
В. Виценец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Мариуполь
+3
Желтая карточка
Д. Кожанов
Замена
Е. Иванов
️️️️
И. Тищенко
Замена
Л. Идахор
️️️️
А. Шиндер
Замена
И. Галюза
️️️️
С. Кайта
Замена
С. Причиненко
️️️️
М. Калиниченко
Замена
И. Тищенко
️️️️
Р. Фомин
Желтая карточка
А. Шиндер
Желтая карточка
В. Виценец
ГОЛ! 3:2!
В. Виценец
Пас отдал
И. Чайковский
Желтая карточка
М. Любичич
Замена
Ф. Будковский
️️️️
А. Пуканыч
ГОЛ! 3:1!
С. Назаренко
Желтая карточка
А. Полянский
ГОЛ! 2:1!
В. Федотов
Пас отдал
Д. Невмывака
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Гигиадзе
ГОЛ! 1:0!
М. Калиниченко
Пас отдал
А. Шиндер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
26
Егор Иванов
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
3-5-2
13
Кахриман
40
Путраш
5
Маркович
8
Аделейе
22
Любенович
2
Кайта
9
Назаренко
29
Любичич
25
Калиниченко
20
Гигиадзе
7
Шиндер
4-1-4-1
35
Шуст
14
Савин
19
Невмывака
91
Бутко
2
Полянский
4
Чайковский
9
Кожанов
19
Федотов
25
Виценец
27
Пуканыч
19
Фомин
25
Калиниченко
23
Причиненко
23
Причиненко
25
Калиниченко
2
Кайта
2
Галюза
2
Галюза
2
Кайта
7
Шиндер
11
Идахор
11
Идахор
7
Шиндер
Тищенко
26
Иванов
26
Иванов
Тищенко
19
Фомин
19
Тищенко
19
Тищенко
19
Фомин
27
Пуканыч
28
Будковский
28
Будковский
27
Пуканыч
Остались в запасе
Таврия
Мариуполь
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
Остались в запасе
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Таврия - Мариуполь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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Таврия
Мариуполь
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