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    Андрей Корнев

    #80 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Корнев
    Состав Основной
    Гражданство
    Воспитаник Воспитанник киевского футбола
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 ноября 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 72
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