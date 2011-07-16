|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|90' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Динамо (Киев)
|23.10.2011
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|Таврия (Симферополь)
|33'
|15.10.2011
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Шахтер (Донецк)
|01.10.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|26.09.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|17.09.2011
|67' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|30.07.2011
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|90'
|23.07.2011
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|16.07.2011
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|09.07.2011
|77' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Заря (Луганск)