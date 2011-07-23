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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлист
Таврия - Металлист: обзор матча 23 июля 2011
Таврия
23.07.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлист
Замена
М. Фещук
️️️️
Л. Идахор
+3
Замена
Р. Платон
️️️️
М. Калиниченко
+2
Замена
А. Воробей
️️️️
К. Вильягра
Желтая карточка
О. Гуменюк
Замена
О. Гуменюк
️️️️
С. Назаренко
Желтая карточка
С. Маркович
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
С. Валяев
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
Д. Еременко
Желтая карточка
Ж. Любенович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Таврия
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлист
78
Сергей Валяев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
3-5-2
13
Кахриман
20
Монахов
80
Корнев
5
Маркович
23
Причиненко
22
Любенович
25
Калиниченко
29
Любичич
9
Назаренко
11
Идахор
7
Шиндер
4-2-2-2
81
Дишленкович
3
Вильягра
18
Гуйе
26
Обрадович
13
Фининьо
19
Торрес
8
Эдмар
6
Еременко
10
Хавьер
9
Кристальдо
32
Девич
9
Назаренко
30
Гуменюк
30
Гуменюк
9
Назаренко
25
Калиниченко
24
Платон
24
Платон
25
Калиниченко
11
Идахор
10
Фещук
10
Фещук
11
Идахор
19
Торрес
78
Валяев
78
Валяев
19
Торрес
9
Кристальдо
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Кристальдо
3
Вильягра
9
Воробей
9
Воробей
3
Вильягра
Остались в запасе
Таврия
Металлист
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Таврия - Металлист
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Металлист
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